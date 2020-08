tmwradio Calaiò: "Liverani è un predestinato, ha fatto una stagione incredibile"

Ospite delle frequenze di TMW Radio nella giornata di ieri, Emanuele Calaiò ha parlato dei temi della giornata, iniziando dall'ex compagno Fabio Liverani: "Quest'anno non deve rimproverarsi niente, ha fatto una stagione incredibile. Lui mi dette fiducia al Genoa, quando mi presero dal Napoli: ho sempre giocato all'inizio. Ricordo che Preziosi gli fece quattro anni di contratto per poi esonerarlo dopo poche partite... Significa non credere più nel progetto. Arrivava dopo Gasperini, che era amatissimo. Essendo stato un play dai piedi buoni, ci si aspettava di vedere un Lecce che giocasse bene a calcio... Lui ha fatto una scelta, pensando magari di non essere pronto per la Serie A, arrivandoci con il Lecce per fare esperienza ed arrivare in una grossa squadra di Serie A: per me è un predestinato".