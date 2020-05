tmwradio Capello: "Ripresa, chi giocherà la sera sarà favorito. E non è giusto"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà di ieri, è intervenuto mister Fabio Capello, per disquisire dei temi legati alla ripartenza: "Contano i giocatori e basta. Io mi ricordo che Rijkaard che ci metteva due mesi a tornare in forma, perché in vacanza non faceva nulla. Sarà molto importante il lavoro fatto durante la quarantena. La cosa più importante sarà ritrovare la voglia dei giocatori, e sfruttare i calciatori da sprint".

Sarà anche molto importante l'orario delle partite. Lei che ne pensa?

"Chi giocherà la sera sarà favorito, sicuramente. Fa davvero tanta differenza. Chi gioca prima, alle 17, farà fatica a recuperare. Non è giusto. I giocatori chiedono di giocare dalle 18? E' giusto. Il prime time inizia alle 21.30 in tv? Si dovrebbe cominciare a quell'ora. E magari cominciare la prima partita alle 19. In Spagna è così da anni".