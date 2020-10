tmw radio Cerruti: "Il Milan non deve dimostrare più niente, la Roma rischia di più"

vedi letture

Il giornalista Alberto Cerruti ha presentato ai microfoni di TMW Radio il match tra Milan e Roma di Serie A: "Il Milan non deve più dimostrare niente e non è un esame per loro. Potrà anche perdere ma questo non significa che sia una buona squadra. Credo che rischi di più la Roma, che deve ancora trovare continuità, a differenza dei rossoneri. Il problema è Ibra, visto che anche ieri sera, quando è uscito, il Milan è calato. Molto dipenderà da Ibrahimovic".