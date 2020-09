tmwradio Cinquini: "Inter, placa Conte. Il mio più grande rimpianto Cagliari con Cellino"

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, ha esordito esprimendo il suo parere sull'acquisto di Tonali: "Il Milan si è inserito all'ultimo e ha soffiato il giocatore, Cellino, che ormai lavora con il calcio, ha dimostrato di saperci fare ancora una volta: Tonali è tra i più interessanti in Italia, e il Milan aveva bisogno di un profilo così, visto che Biglia ha fatto il suo tempo. La valutazione è elevata ma non scandalosa, vedevo oggi che il Manchester United ha speso una quarantina di milioni per Van de Beek, quindi mi sembra che siamo dentro le normative europee".

Come giudica l'operato di Mancini da ct?

"Un gran lavoro, ha risollevato la Nazionale portando giocatori giovani. Se avesse potuto disputare l'Europeo nello scorso giugno, l'Italia sarebbe stata tra le favorite. Ora sarà più difficile, ma può rimanere comunque tra le favorite. Bisogna capire cosa si ritroverà tra le mani dopo questi mesi così difficile, sicuramente la squadra è di prospettiva".

Come sarà il calcio del prossimo futuro?

"Finché non ci sarà il vaccino, non sarà mai la stessa cosa. Negli stadi si respira un'atmosfera insolita, me ne accorgo anche io che guardo le partite alla tv. Non si percepisce l'agonismo, il sapore del calcio che conosciamo. Dobbiamo abituarci per un po' ad un calcio asettico, senza tanto entusiasmo né sapore".

Qualche rimpianto ripercorrendo la sua carriera?

"L'unico che ho è aver scelto di andare da Cellino a Cagliari, dopo l'esperienza a Parma. Me l'avevano sconsigliato tutti, ma io credevo di poter fare un buon lavoro grazie alle mie metodologie. La scelta si è rivelata sbagliata, e dico solamente per colpa mia: lui ama visceralmente le sue squadre e vuole guidarle in prima persona. Ha bisogno di collaboratori che lo affianchino e gli lascino fare le cose che lui ritiene opportune, io forse non ero semplicemente adatto".

Come giudica la pace Conte-Inter?

"Conte è un ottimo allenatore, ed ha questo carattere: va accettato com'è. Difficilmente puoi cambiarlo, anche perché è tra i suoi punti di forza. La dirigenza dovrà aiutarlo a non commettere più certi errori, mettendogli a disposizione una squadra fortissima. Se arriva un vento di libeccio forte, però, potremmo aspettarci nuove dichiarazioni".

Come si sta muovendo il Milan?

"Pioli l'ho fatto allenare al Bologna, proprio ai suoi inizi, quando ha vinto gli Allievi Nazionali. Ottima persona e allenatore, con qualche acquisto, in particolare per far respirare un po' Ibrahimovic e farlo sedere un po' in panchina, può far bene".

Cosa farà Chiesa?

"Per me la Fiorentina doveva già venderlo lo scorso anno alla Juventus: quando passano certe sirene, è normale che il giocatore rimanga un po' frastornato. Penso ad esempio a Milinkovic-Savic con la Lazio. Penso che l'assalto a Chiesa avverrà nei primi giorni di ottobre, poi se rimarrà penso che giocherà comunque al 100%. Mancini mi ha detto che speciale e mi auguro che possa fare cose bellissime, magari nella Fiorentina visto che sono tifoso viola. Prima o poi però ci sarà un assalto su di lui, è troppo importante nel panorama".