Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli, si è espresso anche sulla dibattuta partita tra Juventus e Napoli, ad oggi finita 3-0 a tavolino con un punto di penalizzazione per la squadra partenopea: "Doveva essere giocata. Se fossi nella testa di Gattuso penso che avrei voluto scendere in campo, anche perché con ogni probabilità l'avrebbe vinta il Napoli. Poi c'è stato quel pensiero di aver ritenuto più opportuno non giocarla, ma secondo me è stato un errore. Se leggiamo quanto scritto dal Giudice Sportivo, si vedono una serie di forzature, con la creazione delle condizioni perché il Napoli non partisse. Se poi le sentenze cambieranno, saranno accettate".