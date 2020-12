tmw radio Cucci: "È una Juve a handicap, molto gentile e che concede spazi"

Italo Cucci, ospite di TMW Radio, durante Maracanà, parla così delle difficoltà della Juventus di Andrea Pirlo: "L'allenatore non c'è. Ci sono dei problemi che si devono risolvere, come quello di Dybala. E ci sono dei problemi in difesa. Per anni la difesa della Nazionale è stata quella della Juve. Il primo a capire che non sarebbe più andata è Mancini. Per me è una Juve è a handicap, molto gentile che concede spazio agli avversari per vedere se possono vincere lo Scudetto".