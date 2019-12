© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e opinionista tv Vincenzo D'Amico ha parlato della giornata di campionato a Maracanà di ieri pomeriggio, trasmissione di TMW Radio. Questo il suo pensiero sulla squadra a cui è più legato: "Sogno di vedere la Lazio campione d'Italia, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Ha davanti due corazzate che al momento sono superiori. La Lazio ha una squadra che gioca un gran calcio, ma se si fermano due giocatori, diventa una squadra normale. Le altre due no. Negli undici può vincere contro Juve e Inter, ma nell'arco di un campionato non ce la puoi fare solo con 14-15 elementi".