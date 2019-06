TMW RADIO - Damiani: "Radu non andrà alla Roma nell'affare Dzeko"

© foto di Image Sport

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del mercato e non solo.

Su James Rodriguez vicino al Napoli

"Non sono un suo grande estimatore, anche se ha giocato in tre grandi club. Se ha cambiato così spesso, qualche difetto ce l'ha. Napoli non è una piazza facile, serve carisma. Ma se Ancelotti lo vuole, avrà le sue buone ragioni".

Sul portiere Radu

"E' cresciuto, ha fatto ottime cose ad Avellino e poi al Genoa, dove si è confermato ad alti livelli. E' un ragazzo che deve crescere e migliorare. Vedremo cosa succederà il prossimo anno. Ne stiamo parlando con l'Inter. Lui nell'operazione Dzeko-Inter? Assolutamente no, non andrà alla Roma ma credo possa fare un altro anno al Genoa".

Sulla Nazionale

"Sta lavorando bene, Mancini è un grande intenditore, sta tirando fuori il meglio sia dai giovani che dai meno giovani. C'è un programma che Mancini sta portando avanti, c'è un bell'ambiente e questo aiuta ad avere buoni risultati".

Sulla Juventus

"Allegri ha fatto un ottimo lavoro, Sarri farà bene".

Su Icardi

"Se fossi un dirigente dell'Inter, cercherei di ricucire, ma se il tecnico vuole lasciarlo andare...".