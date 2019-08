© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex arbitro italiano Andrea De Marco - in diretta su TMW Radio - ha commentato la designazione dell'arbitro donna Stephanie Frappart per la Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool:

"Indipendentemente dal sesso, la cosa importante è sbagliare il meno possibile in campo. Rosetti ha fatto una scelta coraggiosa perché il calcio è ancora uno sport molto maschilista. Non vedo problemi: Stephanie ha dimostrato di avere capacità, anche atletiche. Sono curioso su come interpreterà la partita. In campo ci sono due squadre inglesi, che sono molto rispettose con gli arbitri e per tradizione protestano poco. Ci saranno 4 persone al VAR, con anche il nostro Irrati. Spero che sia una festa, sia in campo che sugli spalti".

Hanno smesso tanti arbitri in quest'ultima stagione, per esempio Banti...

"Nei prossimi anni tanti altri andranno via, anche lo stesso Orsato. Ci sarà un ricambio generazionale importante. In Italia non avremo problemi in merito. Quando andò via Collina, tutti a dire che non avremo mai trovato un sostituto. Poi è arrivato Rizzoli che ha arbitrato finale di Champions e Mondiale".