tmwradio Di Carlo: "Pioli meriterebbe di aprire un ciclo al Milan. Gli faccio i complimenti"

Nel suo intervento a TMW Radio il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, ha parlato anche della Serie A dopo la ripresa: "La situazione è anomala, perciò non sappiamo cosa può succedere. Giocare ogni tre giorni col caldo dopo tre mesi di stop è un problema per tutti: la forza sta nel gruppo, se è affiatato ci saranno meno problemi. Ma da ogni partita ora dobbiamo aspettarci una sorpresa, e l'esempio è Lecce-Lazio: se azzecchi la partita giusta puoi battere tutti, si è visto anche con il Milan contro la Juventus. A proposito, voglio fare i complimenti a Pioli che meriterebbe di poter aprire un ciclo, e spero possa essere riconfermato. Lui come Gattuso dimostrano che in Italia abbiamo allenatori bravi".

