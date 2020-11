tmw radio Di Gennaro e i giovani: "Bravo Zaccagni. Non bisogna valutare solo gli stranieri"

A commentare la Serie A a TMW Radio, ieri durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro che si è soffermato su un giocatore in particolare: "Vorrei parlare di Zaccagni, convocato in Nazionale. E' un giocatore molto forte. Bisogna valutare anche i nostri ragazzi, non solo gli stranieri".

"Che la situazione sia difficile si vede. Conte ha aperto una strada a questa società, arrivando secondo e in finale di EL. Quest'anno ha preso troppi gol, non riesce a dare il colpo del ko. Per ora il bicchiere è mezzo vuoto, ma il campionato è lungo. Arrivare secondo sarebbe un fallimento, sa che la rosa è stata migliorata secondo quello che voleva, ora deve dare il suo come i giocatori. Sa che è un'annata fondamentale".