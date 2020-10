tmwradio Di Gennaro: "Fiorentina? Sappiamo cosa può fare e dovrà fare Iachini"

vedi letture

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, ieri durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro. Di seguito un estratto dell'intervista: "Fiorentina? Iachini era stato chiamato per rimettere a posto una situazione difficile. Il presidente sta facendo investimenti e ha detto che vuole lottare per l'Europa. Per fare una squadra che lotti realmente per quelle posizioni, dovevi fare una squadra che lotti per la Champions. Poi si sono avuti dei dissidi tra ds e proprietà. Sappiamo cosa può fare e dovrà fare Iachini. Per ora ha due punti in più rispetto allo scorso anno. Certo è che con lo Spezia non è stata la Fiorentina che ci si aspettava. Servirà fare un punto tra proprietà, ds e squadra, che però sente certe situazioni. L'allenatore dovrà essere bravo a trovare delle alternative al proprio modulo o è dura".