Nel corso di "Stadio Aperto" di ieri, su TMW Radio, l'ex difensore Gianluca Falsini ha parlato così del collega Pep Guardiola: "Ha una straordinaria capacità di far arrivare ai giocatori i propri concetti. E' un tecnico preparatissimo a livello tattico, che lavora pochissimo senza il pallone. Ho qualche dubbio sull'allenare la forza con il pallone, preferirei sempre optare per un lavoro senza la sfera in quel caso".

Su Rakitic: "Sembra sicuro partente dal Barcellona, ma per caratteristiche non è ciò che Conte sta cercando: il profilo individuato è una mezzala fisica, di gamba. Sono convinto che i nerazzurri cercheranno sul mercato anche un vice Lukaku. Il gap con la Juventus, tuttavia, è notevole e non basterà il mercato di gennaio a colmarlo".