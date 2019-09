TMW RADIO - Ferrante: "Conte unico. Giampaolo va seguito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Stadio Aperto Marco Ferrante, ex giocatore, su Torino-Milan e i temi principali della quinta giornata di serie A:

Le critiche sul Torino? La falsa partenza in Europa League può aver influito?

"Avrebbe potuto pescare una squadra migliore per cercare di proseguire in Europa League. Nel doppio confronto il Torino non ha fatto tanto per passare il turno. Dopo le prime due vittorie, i tifosi pensavano di fare bottino pieno contro Lecce e Sampdoria, ma poi così non è stato e sono arrivate le critiche".

Che stagione ti aspetti da Belotti?

"Ha caratteristiche importanti, anche quando non ha fatto cose eccelse in campo dà sempre il 100%. Ricopre tutti i ruoli e ogni allenatore lo vorrebbe avere. Ha bisogno di un partner che lo supporti, come sta facendo Zaza quest'anno".

Ti piace l'acquisto di Verdi?

"Sicuramente sì, è un acquisto mirato. Salta l'uomo e sa fare gol. È giovane e importante, speriamo che il Toro se lo possa godere il più possibile".

L'assenza di Nkoulou ha pesato?

"Inutile negare l'evidenza. La forza del Torino l'anno scorso è stata la difesa, anche con un super Sirigu. La scelta del giocatore ha infastidito, c'è un rapporto da ricucire piano piano. Il tifoso granata è passionale, può dimenticare facilmente se il difensore tornerà al massimo".

Che sta succedendo a Marco Giampaolo?

"Ho avuto la fortuna di averlo ad Ascoli e siamo arrivati 8° con una squadra mediocre. È un grande allenatore. Se tutti sposano la sua idea di gioco, allora ti diverti. Gestire squadre di prima fascia però è diverso, ci sono tante prime donne e serve la personalità giusta. Marco secondo me ce l'ha, ma deve essere aiutato dalla dirigenza. Altrimenti si fallisce, come ha fatto Gasperini all'Inter. Tranne qualche eccezione, come Allegri a Cagliari e Sarri a Empoli, quando le cose vanno male si caccia sempre l'allenatore. Ci vuole tranquillità, anche se la piazza non te lo permette".

Il lavoro di Conte all'Inter capolista?

"Conte è un allenatore unico, riesce a spremere al 100% i giocatori che ha. Sta sempre sul pezzo, è anche lui in campo. È come se fosse ancora giocatore, nello spogliatoio dà una carica che altri non danno. La società poi gli ha fatto acquisti mirati. Il ruolo di anti-Juve? Per entusiasmo ora sarebbe scontato dire Inter, anche perché è capolista. Per me però lo era anche a inizio campionato, Conte ha portato una ventata di positività. Non voglio fare il paragone con Mourinho, ma lui ha fatto la stessa cosa".