Ferrari: "Ho visto il PSG in difficoltà. Atalanta, qualificazione non impossibile"

Il procuratore ed esperto di calcio francese Fabrizio Ferrari è intervenuto a TMW Radio parlando anche del Paris Saint Germain, che stasera affronterà l'Atalanta: "Mi è sembrata una squadra un po' in difficoltà perché altrimenti avrebbe vinto 3-0 contro il Lione. C’è la possibilità per l’Atalanta di portare a casa la partita e la qualificazione, non la vedo impossibile. Se poi Neymar si inventa il colpo da campione poi diventa complicato per qualunque squadra al mondo difendersi. Il fatto che Mbappé non sia della gara, secondo me sarà complicato che possa giocare anche uno spezzone, e che manchino altri due-tre giocatori importanti può equilibrare la possibilità di passare il turno”.

