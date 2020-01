© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Gobbi ex Cagliari, Parma e Chievo, ora commentatore tecnico, ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio, parla così dell'ottimo campionato fino ad ora disputato dai sardi: "È una squadra creata per fare un campionato di alto livello, ricordo bene in che modo sono andati a vincere a Bergamo contro l’Atalanta. Nonostante il momento di difficoltà che sta attraversando adesso penso possa riprendersi e continuare a fare bene. Maran, che ho avuto al Chievo, sta facendo benissimo. Abbiamo vissuto insieme due stagioni bellissime. È un allenatore con molta esperienza e sa gestire al meglio uno spogliatoio. È arrivato a questo livello un po' tardi ma l’importante è arrivare”.