TMW RADIO - Jeda: "Basta cambiare allenatori. Verona? Che sorpresa."

Jeda, ex calciatore brasiliano, è intervenuto su TMW Radio durante Stadio Aperto per fare il punto su alcuni protagonisti della Serie A.

Un commento sull’esonero di Corini?

“Quando ero a Cagliari ho avuto solo due allenatori: Ballardini e Allegri e questa è stata una fortuna. I troppi cambi in panchina non portano mai nulla di buono. Sono triste per Cellino ma molto felice per Lopez che è stato un mio compagno di squadra. Bisogna finirla di cambiare troppo spesso allenatori in Serie A”.

Con la vittoria con il Torino, Liverani ha allontanato il problema esonero?

“Penso che si debba essere coerenti quando si prende una decisione. Quando si prende un allenatore ad inizio stagione bisogna dargli tempo e fiducia. Non si deve raggiungere l’obiettivo per forza a metà campionato. La salvezza si può centrare anche all’ultima giornata”.

Il Verona di Juric è la vera sorpresa?

“Juric sta dimostrando con i fatti che ha grande potenzialità. Ha lo stesso metodo di gioco di Gasperini. Penso sia un grande allenatore proprio come Liverani, Inzaghi e De Zerbi: hanno un grande futuro davanti. Vedere il Verona giocare è un piacere per gli occhi. Gioca un calcio spericolato senza nessuna paura. E questo i tifosi lo apprezzano molto”.

Handanovic si sta dimostrando assoluto protagonista anche quest’anno?

“Sarà fino a fine carriera il capitano giusto dell’Inter. L’ho conosciuto e oltre a essere un grandissimo calciatore, è un grande uomo. E poi ovviamente ha delle qualità tecniche incredibili, da sempre è un para rigori”.

Un commento sulla stagione del Cagliari e di Joao Pedro?

“È una seconda punta completa. È un giocatore straordinario ed è cresciuto molto anche dal punto di vista realizzativo. Cagliari è il posto giusto per crescere. Mi ha stupito molto il Cagliari in generale, ha avuto qualche difficoltà in difesa”.

Iachini è l’allenatore adatto per la Fiorentina?

“Per la Fiorentina il cambio in panchina è stato necessario. Iachini è l’uomo giusto. Montella non aveva la situazione in pugno. Sono contento per Iachini perché incarna al meglio lo spirito viola e conosce benissimo l’ambiente”.