Al “Maracanà Show” di TMW Radio è intervenuto questa sera l'ex arbitro Mauro Bergonzi pre analizzare l'operato dell'arbitro La Penna in Napoli-Milan, gara finita 2-2: "Sono soddisfatto dell’operato del direttore di gara La Penna. Ha arbitrato molto bene, è un ragazzo giovane, poco appariscente ma è molto umile. Non se la tira e si rapporta bene con i giocatori. Vede bene i falli e tira fuori i cartellini in maniera omogenea. Il rigore per il Milan è netto e Rocchi al V.A.R. può solo confermare la decisione dell’arbitro. Per me il voto che si merita è un bel 7,5

Dei rigori concessi alla Juventus cosa ne pensi?

"I due rigori per la Juve sono netti, l’arbitraggio di Giacomelli è stato a mio avviso ottimo".

Cosa pensi della regola del braccio largo?

Gli arbitri devono dare il giusto valore al fallo di mano. È chiaro che il braccio non deve essere largo, ma il giocatore deve fare attenzione proprio a questo. È sbagliato dire “questo non è calcio”. Il fallo di mano sarà sempre il fallo più difficile da fischiare. Gli arbitri però devono capire quando la situazione non è di calcio e capire appunto le intenzioni reali del giocatore, se effettivamente il tocco sia volontario o meno.