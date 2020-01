TMW RADIO - Ledesma: "Lecce al top con Liverani, lotterà fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio, ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio ha parlato della stagione dei biancocelesti soffermandosi però anche sul Lecce: "Ho avuto Liverani come allenatore alla Ternana. È un allenatore che pretende tanto e non cambiava mai l’atteggiamento in qualsiasi situazione di punteggio. Sta facendo esprimere il Lecce al meglio e dovranno lottare fino alla fine".

