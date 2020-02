© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo italiano, è intervenuto su TMW Radio durante Stadio Aperto, parlando dell'addio di Florenzi alla Roma: "Non riesco a darmi una spiegazione a questo allontanamento da Roma dei romani e romanisti. Non credo che la memoria e le radici si possano azzerare. Antonioni a Firenze e Totti o De Rossi a Roma servono. Nella nuova Roma di Friedkin ritorneranno le vecchie bandiere e non per fare le figurine".