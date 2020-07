tmwradio Lucchesi: "Spalletti-Fiorentina: si può fare e anche in tempi brevi"

Il dirigente, Fabrizio Lucchesi, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche della possibilità che Luciano Spalletti possa diventare il nuovo allenatore della Fiorentina: "Per me quel cerchio si può chiudere, e anche a breve. Lui non ne fa un mistero che prima della fine della carriera, e ancora di anni ne ha tanti, vorrebbe passare a Firenze. Lì c'è un problema, che ha un contratto da grandissima squadra che non è ciò che può permettersi la Fiorentina. Può essere un candidato: l'Inter ha una comodità nel togliersi l'ingaggio, la Fiorentina potrebbe compensare".

