tmwradio Mirabelli: "Donnarumma? Spero diventi un giorno capitano e bandiera del Milan"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto nella serata di ieri a Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio, parlando di alcune delle questioni più importanti di casa rossonera. Di seguito un estratto dell'intervista: "Lo scontro Gazidis-Ibrahimovic? So solo quello che leggo, ma penso che ci sia stato un confronto, com'è giusto che sia. Siamo in democrazia, sono due persone intelligenti e una cosa del genere non può determinare un allontanamento. Il Milan ha necessità di un progetto nuovo che non guardi troppo al passato. Non puoi pensare tornare a dominare in Italia ed in Europa in un solo anno, con la bacchetta magica. Dovranno cominciare un nuovo ciclo pensando al presente e al futuro, pensare troppo alle vittorie che sono state potrebbe non essere positivo".

Il Milan cosa deve fare per tenere Donnarumma?

"Non conosco le situazioni attuali, ma spero che rimanga tanti anni al Milan perché è giovanissimo, ed è uno dei migliori portieri al mondo. Potrebbe diventare un giorno capitano e bandiera, mi auguro che questa storia continui perché è bella per il calcio italiano".