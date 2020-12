tmw radio Nappi: "Fiorentina-Genoa partitaccia, con le altre che corrono pareggio vietato"

L'ex attaccante Marco Nappi, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, si è soffermato sulla sfida tra Fiorentina e Genoa di lunedì. Ecco cosa ha detto sull'incrocio tra due sue ex squadre: "Una partitaccia. Poi vediamo che c'è il Benevento che fa risultati, lo Spezia idem, l'Udinese che va a vincere a Roma... Sarà una partita importante, per chi riuscirà a vincere sarà un trampolino di lancio, mentre il pareggio non andrebbe bene a nessuna delle due. Vedo un po' meglio la Fiorentina".

Che succede al Genoa degli ultimi anni?

"Sembra ogni anno sempre la stessa storia, anche se cambiano giocatori e allenatori..".

Quest'anno anche il ds.

"Sì, e non si è capito bene il perché. Ma anche cambiare allenatore in continuazione rende tutto difficile, e vale anche per Prandelli che ora a Firenze deve conoscere i giocatori e capire bene quali sono i problemi e come risolverli".