Novellino: "Annulliamo tutto e ripartiamo anno nuovo. Tanti club di A fuori luogo"

L'allenatore Walter Novellino, intervistato da TMW Radio durante la puntata odierna di "Tutto Calcio Femminile", ha parlato così dell'emergenza Coronavirus, delle sue conseguenze sullo sport e anche delle grandi gesta nel calcio femminile di sua nipote Debora Novellino: "Personalmente vivo un po' fuori da Perugia e riesco almeno a correre nei dintorni di casa. Non è bello per nessuno passare le giornate rinchiusi, stiamo vivendo un momento di difficoltà, ma passo il tempo riguardandomi un po' di partite del passato. In questo periodo si vive con molta tristezza, non possiamo combattere contro il virus e possiamo solo cercare di aiutare chi sta peggio di noi. Devo dire che purtroppo lo Stato non ci dà sicurezze e autorità".

Cosa pensa delle polemiche circa la possibile ripresa del campionato di Serie A?

"Sono state fuori luogo. Ci sono giocatori che stanno aiutando, ma anche società che parlano e parlano... Siamo in emergenza in tutto il mondo. Il calcio ora non si gioca, stop. Bisogna aiutare ed essere solidali".

Sua nipote Debora Novellino, invece, ha stupito tutti con la Pink Bari.

"È una ragazza straordinaria, in campo e fuori. Mi piace darle consigli e insegnarle i movimenti. Con la Juve, per esempio, ha fatto un errore e l'ho subito richiamata. Ha tanta voglia di affermarsi e io sono il suo sponsor, meriterebbe anche una chiamata in Nazionale secondo me".

Quanto è cresciuto il calcio femminile?

"Tantissimo. Vedo molta maturità e sono contento dello spazio sempre più grande che si è ritagliato. C'è tanta passione, in Debora e in tutte le altre calciatrici. Mi piacerebbe allenarle. Se parli coi professionisti più di un minuto, sanno già tutto. Due minuti sarebbe già troppo. Se parli con le ragazze, invece, ti ascoltano con lo stesso interesse dall'inizio alla fine".

Chiosa sempre sull'emergenza Coronavirus e sul botta e risposta tra la Pro League belga e la UEFA: che idea si è fatto?

"Non ha senso pensare di tornare a giocare finché non battiamo il COVID-19. Io sarei per annullare tutto e ripartire nella prossima stagione. Non sappiamo cosa succederà. Capisco che tante società hanno fatto grandi sacrifici, ma bisogna considerare prima gli interessi delle persone e dei calciatori stessi: la salute innanzitutto".