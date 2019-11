TMW RADIO - Novellino: "L'Inter passerà il girone di Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico Walter Novellino ospite durante la trasmissione 'Maracanà' su TMWRadio:

Sull'Inter in Champions:

"L'Inter ha ancora molto da dare, tutta la squadra sta bene, mentalmente, fisicamente e caratterialmente. Sono convinto che passerà il turno in Champions. La coppia d'attacco poi è eccezionale. C'era molta perplessità su Lukaku, mentre nessuno aveva dubbi su Lautaro: sono due che si completano. Se è la più completa al mondo? Messi e Suarez sono una coppia straordinaria, ma sono abituati a giocare insieme da anni. Quella dell'Inter ha iniziato a giocare insieme quest'anno".

Tra gli allenatori delle italiane in Europa, chi metteresti davanti a tutti?

"Sceglierei Gasperini in questo momento. Ci ha fatto vedere qualcosa di nuovo: l'Atalanta gioca bene a calcio e crea tante occasioni da gol che è quello che vogliamo tutti. C'è da imparare molto da questo tecnico, che sarebbe pronto anche per un'altra piazza diversa da Bergamo. È il momento".

Nainggolan votato miglior centrocampista di novembre, l'Inter ha sbagliato a mandarlo via?

"Ha trovato difficoltà fuori dal campo a Milano, oltre che per alcuni infortuni, e credo abbia fatto bene a scegliere di andare a Cagliari, dove può tornare a essere se stesso. C'è un ambiente sereno e tranquillo in cui si sente protagonista. Ma credo che se tornasse con Conte si rimettere in riga come tut