Nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex tecnico Corrado Orrico, analizzando così la corsa Scudetto: "Credo nella forza della Juve. Di sicuro l'Inter ha fatto un balzo in avanti con Conte. La Juve non ha ancora trovato l'armonia di gioco, ma anche l'Inter gioca con i nervi a fior di pelle. Bisognerà vedere quanto potrà reggere certi ritmi l'Inter. Nel prossimo turno sembra più abbordabile la Roma. L'Atalanta è una macchina da gol. Juve? Pjanic è un giocatore squisito sul piano tecnico ma è ben poca cosa sul piano atletico, che conta molto nel calcio moderno invece. Matuidi, pur avendo un medagliere importante, corre sì ma non ha genio. Unendo le loro caratteristiche, si può fare un centrocampista modello. La Juve per me è senza centrocampo".