Ospite di TMWRadio, durante 'Stadio Aperto', Tancredi Palmeri ha parlato del possibile arrivo di Adrien Rabiot alla Juventus:

"Ramsey, Pjanic e Rabiot sarebbe un centrocampo pazzesco per Sarri. Senza considerare che ci sarebbero Matuidi ed Emre Can in panchina.

Il problema caratteriale del francese? La maggior parte dei suoi problemi erano per il contratto, quindi se ne riparlerà tra due-tre anni. La Juventus è brava a gestire queste situazioni e inoltre dovrebbe accontentare le richieste del giocatore con un ingaggio da circa 7 milioni. Se poi dovesse fare storie, la società potrebbe venderlo e farci sicuramente una plus-valenza. I bianconeri vinceranno in ogni caso".