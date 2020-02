© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex difensore Fabio Petruzzi ha detto la sua sui temi del momento, e in particolare della Roma, a Maracanà su TMW Radio: "Dzeko è un leader? Non ha qualità da leader. Io speravo potesse arrivare Ibrahimovic. Lui ti dà quel qualcosa in più che serve in campo. E' sempre determinante, ha carisma, mentalità. Questo serve ad una squadra. Dzeko è un grandissimo calciatore, ma per essere leader ci vuole altro".

