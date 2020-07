TMW RADIO - Porrini: "Lazio? Ad oggi non vedo nessuno che possa recuperare la Juve"

tmwradio Porrini: "Lazio? Ad oggi non vedo nessuno che possa recuperare la Juve"

vedi letture

L'ex difensore Sergio Porrini, vice-allenatore dell'Albania è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, soffermandosi anche sulla Lazio: "Se vedo margini di miglioramento? No, ad oggi non vedo nessuno che possa recuperare la Juve. Logico che ricominciare il campionato in queste condizioni dopo mesi di stop, così come il nuovo format della Champions, si vadano a cambiare criteri e valori. Le sorprese ci stanno, ma penso fosse ovvio che i più penalizzati dal lockdown fossero quelli della Lazio, visto che aveva una striscia d'imbattibilità. Chi era più in difficoltà invece ha potuto riprendersi: non mi stupisce che la Lazio non giochi più con spensieratezza e non trovi più i risultati. Non a caso anche l'inizio di campionato della Lazio era stato difficoltoso".