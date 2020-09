tmwradio Protti: "Dzeko non è Benzema ma può formare una buona coppia con CR7"

Nella sua intervista a TMW Radio, l'ex attaccante Igor Protti ha parlato anche di Edin Dzeko, possibile nuova spalla di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Secondo me non ha le caratteristiche alla Benzema: è uno da area di rigore, intelligente nel giocare di coppia. Su Higuain hanno fatto una scelta, si è parlato di un altro profilo che ritengo importante come Milik... Questi sono i calciatori che possono occupare quel ruolo, e una pedina come Dzeko oltre a dare qualcosa sul lato tecnico-tattico aiuta sull'esperienza internazionale".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.