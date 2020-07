tmwradio Quanti innesti per il Benevento in Serie A? Il ds Foggia: "Cinque nuovi acquisti"

Nessuno stravolgimento della rosa. Nel corso di una intervista rilasciata a TMW Radio, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha dichiarato che buona parte della rosa verrà confermata in vista del prossimo anno: "Ce ne sono tanti, il gruppo quasi per intero rimarrà. Verranno fatte delle scelte anche a seconda del mercato in entrata e delle richieste per i nostri giocatori. I numeri dicono che non siamo da B e ci sono giocatori con esperienza in A. Non c'è motivo di rompere tutto", ha detto Foggia che ha già chiuso l'accordo per l'acquisto di Remy e adesso tratta l'ingaggio di Glik, ex capitano del Torino. "Credo - ha detto - che inseriremo in rosa 5 nuovi giocatori".