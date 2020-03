tmwradio Raggi: "Sarei andato a giocare in Cina se non fosse scoppiata questa emergenza"

vedi letture

Andrea Raggi, ex difensore del Monaco, è intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare dell’emergenza Coronavirus ma non solo. Di seguito alcuni estratti: "Prima che scoppiasse tutto questo avevo avuto una buona offerta dalla Cina che avrei accettato, poi è scoppiato il virus e non se ne è fatto niente. Ora io continuo ad allenarmi in casa e vedremo cosa succederà dopo. Spero che si risolva tutto al più presto per poi tornare a parlare di calcio, ora le priorità sono altre".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Andrea Raggi a TMW Radio!