Rastelli: "D'Ambrosio? Ha doti umane come l'umiltà e anno dopo anno è cresciuto"

L'allenatore Massimo Rastelli si è collegato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista:

Lei ha allenato D'Ambrosio: nelle big c'è bisogno di giocatori come lui?

"Danilo era al primo anno da professionista: lui nasce esterno alto da 4-4-2, il classico tornante a tutta fascia con gran gamba, corsa e un discreto piede per l'età che aveva. Cresciuto tantissimo, io lo impostai da terzino: ci abbiamo lavorato tanto e anche lui ha capito che arretrare di qualche metro sarebbe stato meglio per la sua carriera. Ha delle doti umane come l'umiltà e anno dopo anno è cresciuto: il segreto è quello di migliorarsi, ed è il giusto premio per la sua determinazione".