TMW RADIO - Romairone: "Maran, risultati meritati. CR7? Juve avanti"

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Romairone, direttore sportivo, su Maran, sull'attualità della Serie A, su Gagliolo, Scozzarella e Lasagna.

La gestione del caso Ronaldo?

"Gestione perfetta di un momento che poteva provocare qualche imbarazzo. La Juventus è una società avanti a tutti anche per questo motivo. Le dichiarazioni dei giocatori e dell'allenatore nel post partita sono andate in questa direzione".

Sorpreso da quanto sta facendo Maran a Cagliari?

"Sono un suo grande estimatore. È stato mio compagno nel Chievo ed il mio allenatore sempre lì. È una persona con valori personali e umani incredibili, è in gamba, è un lavoratore e guida uno staff di assoluto livello. Sa creare grande feeling con i suoi giocatori. I risultati ottenuti parlano per lui. Quest'anno ha una rosa di assoluto livello, sta gestendo ottimamente la situazione. Il Cagliari sta raccogliendo i frutti di un lavoro collettivo, di più persone, che si sono trovate a parlare la stessa lingua. L'Europa? Vivono alla giornata, il campionato è lungo. È giusto che in silenzio continuino a spingere".

Su Gagliolo:

"Ha fatto la gavetta, viene da un calcio da combattimento. Ha una grande forza mentale, oltre ad avere capacità tecnico-tattiche. Attraverso i risultati nelle categorie inferiori, sta dimostrando di poterci stare in A".

Su Scozzarella e il Parma che sa valorizzare non solo i giovani...

"Ci sono un direttore sportivo, Faggiano, e un allenatore, D'Aversa, che vengono dalle categorie inferiori e le hanno anche vinte. Conoscono molti giocatori e tanti li hanno affrontati. Scozzarella ha grandi doti tecniche e sa far girare il pallone, in A lo sta facendo come lo ha sempre fatto più in basso. Va dato merito a chi ha dato fiducia a loro".

A Carpi ha avuto anche Lasagna?

"Ha una forza nelle gambe devastante, è fortissimo. Ha caratteristiche particolari, determinanti per il calcio di oggi. La squadra è chiaro che debba metterlo nelle migliori condizioni".