Scanziani: "Inter, ci penserei prima di dare via Eriksen per prendere Gomez"

L'ex centrocampista Alessandro Scanziani è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti: "Nessun allenatore vuole farsi esonerare, le sue scelte sono perché crede siano le migliori. In queste giornate sono stato più attento ai cambi, eppure vedo altri allenatori che fanno la stessa cosa".

Può darsi che sia lui a non essersi inserito?

"Certo, come che l'allenatore preferisca con caratteristiche più difensive e lui quella fase non la fa come il mister vorrebbe".

Papu Gomez può essere adatto per l'Inter?

"Sicuramente il giocatore c'è, certo che tra Atalanta ed Inter ci sono responsabilità ben diverse, così come la pressione. Se devi prendere un giocatore che andrebbe poi a fare più o meno lo stesso ruolo di Eriksen, fossi in loro ci penserei due volte".

Come valuta la stagione dell'Inter?

"Sono lì a due punti, pronti ad approfittare di un passo falso del Milan. Fino all'altro ieri alla società e all'allenatore però se ne sentivano dire di tutti i colori... Certo, a livello europeo ha lasciato a desiderare, il gruppo non mi sembrava di qualità come l'altro anno".

Chi l'antagonista dei nerazzurri per il campionato?

"Direi la Juventus. Cambiato l'allenatore e alcuni giocatori, ma davanti ci sono dei giocatori di qualità. Se all'interno riescono ad assorbire le varie questioni come quella di Dybala, allora possono essere competitivi, altrimenti per l'allenatore è più difficile far rendere tutti al 100%. Il Milan non lo so, mi sembra stiano facendo di più di quanto ci si potesse aspettare, ma bisogna capire se tengono sulle trentotto partite".

Giroud o Dzeko profili ideali per fare da vice-Lukaku?

"Mi sembra che il primo l'Inter fosse vicina ad acquistarlo ma credo dipenda anche da lui. Idem per Dzeko, sei titolare fisso a Roma, e all'Inter rischi di andare a fare la metà delle partite. Fossi nei suoi panni io resterei a Roma. Le caratteristiche le avrebbe ma per fare le cose bisogna essere in due".

Un aggettivo per Ranieri?

"Lui è uno che apprezza i giocatori e li sollecita, li fa sentire importanti. Ora non so cosa sia successo con Candreva, in realtà...".

... Pare sia tornata la pace.

"Ci mancherebbe. Si litiga in famiglia, figuriamoci se non possono esserci problemini tra un allenatore e i giocatori. Dopo averlo visto con il Leicester, cosa chiedergli di più?".

Si è saputo adattare ai tempi man mano, no?

"Vero. Ha iniziato a fare benissimo fin da molto giovane, e adesso che sono passati tanti anni sta continuando a fare bene. Lo scorso anno ha salvato una Samp non messa bene con grande anticipo: tanto di cappello ad un allenatore che sa sempre adattarsi così".

Come si spiega le squadre blasonate in acque pericolose?

"Non saprei giudicare, non riesco a capire. Vedo Fiorentina, Genoa e Torino, società che hanno disponibilità economica e che stanno molto attente sul mercato. Forse si affidano troppo alle loro scelte, e spero che siano state fatte dopo aver visto i giocatori sul campo, non grazie ai consigli dei procuratori".

Si salveranno tutte e tre?

"Glielo auguro perché in una potevo giocare, nell'altra ci ho giocato e la terza è una grande società. Hanno le qualità per riuscirci".