Ospite di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti analizza il momento della Serie A il ruolo che avrà la Dea di Gasperini nelle ultime settimane stagionali: "Atalanta sarà un elemento decisivo per il campionato. La vedo molto bene anche in Champions, continua a migliorare partita per partita. Domenica mancava Ilicic e non ce ne siamo nemmeno accorti. La gara con la Lazio è decisiva, è un momento delicatissimo per la Juve, più rispetto a Lazio e Inter. Queste sono due squadre realizzate. La Juve ha poco dimostrato di essere squadra reale in 24 partite ed è molto difficile diventarlo adesso. Sono seriamente convinto sia un campionato con un vincitore diverso e al momento vedo bene la Lazio. Ma aspettiamo a vederla, anche se la Juve è totalmente in confusione".