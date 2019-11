Ai microfoni di TMW Radio il direttore Mario Sconcerti ha parlato del dualismo Belotti-Immobile in Nazionale: "Non avremo un centravanti titolare. Hanno caratteristiche diverse e secondo me Mancini preferisce un centravanti puro come il granata, perché ci sono molte ali. Immobile fa più reparto da solo ma se continua a segnare con questa media, sarà difficile tenerlo fuori".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.