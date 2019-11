Il direttore Mario Sconcerti, nel suo consueto intervento a TMW Radio, ha parlato anche di Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Insegue i sogni che lo portano a una grande squadra ma anche i soldi. Non lo fa solo per questo, ma anche per questo. È turbato da tre mesi, ma ormai sa che resterà a Firenze quest'anno. Credo, e temo, che sia un'involuzione tecnica che può durare anche una stagione. Sarebbe dovuto essere già a 5-6 gol per arrivare a 14-15 a fine stagione. Ora non salta nemmeno l'uomo perché si è involuto. Ha perso la scintilla, la furia improvvisa, lo strappo. Montella? A me non piace, non è il leader che vorrei".

Clicca sul podcast per l'intervento completo.