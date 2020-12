tmw radio Sconcerti: "Conte non ha ancora trovato il vestito giusto per la sua Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà", il direttore Mario Sconcerti ha commentato così il rendimento in ripresa dell'Inter tra Champions e campionato: "Non c'è molta strada da fare, c'è da avere conferme. L'Inter è cresciuta: segna con facilità in campionato, anche se ne prende qualcuno di troppo in difesa. Mister Conte continua a cambiarla per cercare il suo vestito giusto, non è ancora chiaro come sarà. Brozovic? Non è un regista naturale, ma per stare davanti alla difesa è il migliore della rosa. Lukaku invece si sta confermando un centravanti inarrivabile ora come ora".

