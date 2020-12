tmw radio Siviglia consiglia Portanova: "Aspetta, non fuggire dalla Juve se ora non giochi"

Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex difensore Sebastiano Siviglia, formatosi come allenatore delle selezioni giovanili italiane, ha voluto anche dare un suo personale consiglio a Manolo Portanova, da lui allenato alla Lazio e oggi alla Juventus: "Sono stato uno di quelli che ha voluto Manolo alla Lazio, e dalle prime volte che l'ho visto ho notato una determinazione spaventosa. Gli consiglio di avere pazienza, questo è un momento delicato della sua carriera. So che ogni giocatore vuole giocare, anche se davanti ha gente come Bentancur o Arthur o di chi c'è. Non deve avere la fretta di voler scappare da certe situazioni, ma attendere il suo momento. Di margini di miglioramento ne ha tantissimi, sia tecnicamente che tatticamente".