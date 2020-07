tmwradio Sorrentino: "Torino? Tutti sperano che la stagione finisca prima possibile"

L'ex portiere Stefano Sorrentino, oggi direttore tecnico dell'FC Torinese 1894, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Purtroppo parlare di Torino è complicato, dopo aver perso 4-1 il derby... Hanno iniziato prima di tutti la stagione calcistica, ed è praticamente un anno che sono in campo. Ambiente, giocatori e addetti ai lavori sperano che questa stagione finisca prima possibile con la salvezza, per poi mettere un punto, fare un quadro del bilancio e ripartire. Avranno poche vacanze, ma già poter finire mentalmente un campionato particolare come quello che stanno vivendo potrebbe essere d'aiuto per chi rimane. Ogni tifoso vorrebbe sempre vincere, e tutti alle prime difficoltà si deprimono. Io so qual è lo spirito granata, ma anche il tifo è pronto a dare contributo alla propria squadra".