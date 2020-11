tmw radio Ungheria, il ct Rossi chiarisce: "Non è vero che sono contro l'Italia e Mancini"

Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, il ct ungherese Marco Rossi ha tenuto anche a precisare il suo punto di vista verso chi sostiene che abbia qualcosa contro il calcio italiano: "Mi permetto di chiarire un paio di concetti: il primo è che con Mancini non c'è alcun problema, siamo sempre stati in buoni rapporti sia quando giocavamo assieme che quando ci siamo incontrati successivamente. Nel 2014/15 ho allenato suo figlio, ed è normale che un padre si interessi: in quel periodo ci sentivamo un po' di più ma avrei fatto lo stesso anche io se l'allenatore di mio figlio l'avessi conosciuto bene. In seguito i rapporti col Mancio sono rimasti molto sereni ed amichevoli e quello che è uscito in alcuni articoli di giornale è totalmente sbagliato, è stato travisato. Poi per quanto riguarda il calcio italiano, ho sempre detto e ripeto che non ho avuto la possibilità di allenare in B o in A, al massimo con realtà che potevano salvarsi in C, e questo è un dato di fatto. In Italia poi, lo dico senza polemica ma ne sono profondamente convinto, ci sono tanti bravi allenatori e magari lo sono stato poco io in alcune circostanze, a curare certe relazioni che sono importanti per avere una chance. Questo in serenità, senza alcuna rivalsa: sono italiano e fiero ed orgoglioso di esserlo, apprezzo il livello del nostro calcio e del nostro campionato".