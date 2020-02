TMW RADIO - Ursino: "Bernardeschi un esterno. Florenzi vuole l'Europeo"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Ai microfoni di 'Stadio Aperto' su TMW Radio è intervenuto il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, per parlare anche di Federico Bernardeschi e del suo ruolo in campo (nel 2013-2014 38 presenze e 12 gol a Crotone), nonché di Alessandro Florenzi (nel 2011-2012 35 presenze e 11 gol a Crotone): "Quando presi Bernardeschi cercavamo un esterno d’attacco mancino e per me il suo ruolo resta quello. Certo è che nel calcio moderno i ruoli sono diventati relativi, ma penso che sarebbe un peccato spostarlo dalla fascia dove può creare un pericolo in ogni momento della partita".

La scelta spagnola di Florenzi, passato al Valencia? "Conoscendo Florenzi penso sia andato via perché non sentiva la fiducia dell’allenatore. È un ragazzo splendido e penso sia stata la scelta giusta andare a giocare in ottica europeo. Penso che comunque debba giocare più avanti e non da terzino".