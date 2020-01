TMW RADIO - Valentini: "Conte sul piano professionale non ha nulla da dimostrare"

© foto di Federico De Luca

L'ex dirigente della Figc Antonello Valentini è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, per parlare tra le altre cose anche di Inter e Juventus: "Conte sul piano professionale non ha nulla da dimostrare. Non ha ancora trovato quella serenità che gli può consentire di gestire le partite in un'altro modo. Voglio pensare che con il Lecce abbia vissuto un momento particolare dal punto di vista emotivo. Lo trovo tristissimo tornare nella sua Lecce ed essere insultato dai suoi concittadini".

Sulla Juventus: "Non è il rush finale, lo spunto decisivo per la volata scudetto. La Lazio non va sottovalutata, non ha le Coppe ma ha un organico non del tutto all'altezza dei suoi effettivi per arrivare in fondo. Guardando la Juve ha la sindrome da vantaggio: anche con il Parma, una volta raggiunta, dovrebbe gestire al meglio la situazione e invece è come se andasse in paura. Ed è un limite della squadra".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Antonello Valentini a TMW Radio!