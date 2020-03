tmwradio Valentini: "Rinvio Euro 2020? È la soluzione più semplice"

vedi letture

Antonello Valentini è intervenuto su TMW Radio durante Maracana.

Gli Europei sono stati rinviati al 2021, è la soluzione migliore?

“Era la soluzione più semplice anche se sarà difficile stilare di nuovo tutto il calendario e far slittare altre competizioni come il Mondiale per Club e la Nations League. Spostare l’Europeo costerà anche tanti soldi alla UEFA”.

Che figura ha fatto il mondo del calcio davanti a questa emergenza?

“L’Associazione Calciatori e Tommasi sono stati criticati per aver chiesto la sospensione anche degli allenamenti. Ci sono campi sportivi in cui i ragazzi si spogliano in pochi metri quadri. Andava presa subito la decisione presa da Tommasi. Bisogna mettersi tutti intorno a un tavolo lasciando da parte gli interessi personali. Calciatori, allenatori e club devono contribuire, ognuno come può. Ragioniamo con i piedi per terra senza perdere la proporzione delle cose. Intorno a noi c'è l’incubo del Coronavirus. Non bisogna dimenticarsi della Lega Dilettanti che arriva fino ai settori giovanili. Sono le serie dove giocano i nostri figli e sono soprattutto delle palestre di vita”.