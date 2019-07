TMW - Recoba: "Icardi? Io lo terrei. L'Inter può insidiare la Juventus"

Fonte: Dagli inviati Lorenzo Marucci e Marco Frattino

A margine dell’evento Operazione Nostalgia a Cesena è intervenuto ai microfoni della stampa, tra cui gli inviati di TMW, l’ex interista Alvaro Recoba: “Icardi? Io faccio un pensiero da tifoso, non so davvero cos’è successo. Se fosse per me lo terrei per la qualità del giocatore che ha. La realtà è che ogni tifoso vorrebbe in squadra i migliori giocatori, poi è normale che conta la volontà dei giocatori e della società. Loro sanno la verità e quello che vogliono fare”.

Su Conte: “Bisogna lasciare da parte le maglie, quando fai l’allenatore se sei bravo sei bravo, anche se prima eri in una squadra avversaria e ci sono stati degli scontri. Secondo me è un bravo allenatore, quindi è benvenuto all’Inter. Poi quello che decide è il campo, se lui farà bene farà il bene dell’Inter. Se farà male diranno che non è interista. Penso che tutte le squadre stanno cercando di diventare l’anti Juve, l’Inter si sta comportando bene, ma secondo me la Juve resta la squadra più forte. Hanno la tranquillità di vincere da parecchi anni, poi è chiaro che non sono invincibili, prima o poi arriverà il momento in cui non vinceranno. Con i 3-4 colpi che ha fatto, l’Inter può pensare di provare a vincere”.