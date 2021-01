tmw Reggina, Liotti piace in serie A: ci sono Sampdoria e Benevento

Sirene dalla serie A per Daniele Liotti, terzino sinistro classe '96 che si è messo in luce con la maglia della Reggina. Le 5 reti già messe a segno in questa prima parte di stagione ed il contratto in scadenza nel 2022 hanno attirato diverse squadre del massimo campionato italiano. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il giocatore è finito nel mirino di Sampdoria e Benevento.