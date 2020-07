tmw Rennes, contatti fitti per Senesi: le cifre. Piaceva anche all'Inter

vedi letture

Il Rennes sta sfruttando la sua posizione per anticipare tutti su Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Nelle ultime settimane alcuni club hanno iniziato i contatti con gli olandesi, ma i transalpini stanno avanzando: la richiesta è di 15 milioni di euro più bonus, le parti non sembrano distanti. Su Senesi c'è anche l'Inter - che però non ha fretta - mentre per quanto riguarda l'Atalanta, anche lei accostata al cartellino del sudamericano, le indiscrezioni non trovano conferme.