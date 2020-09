tmw Rilancio della Lazio, c'è l'accordo con la SPAL per Fares: 8.5 milioni più due di bonus

vedi letture

Fumata bianca in arrivo per il trasferimento di Mohamed Fares dalla SPAL alla Lazio. In serata c'è stato un ulteriore rilancio che ha portato all'accordo tra i due club: l'offerta è salita da 8 a 8.5 milioni di euro di parte fissa (più ulteriori due di bonus), quello che serviva al club di Ferrara per dare l'ok alla cessione del laterale algerino.

Domani mattina sono previsti ulteriori contatti tra i due club per definire gli ultimi dettagli, ma ormai la trattativa è alle battute finali. Per Fares è pronto un contratto di 5 anni col club di Claudio Lotito.