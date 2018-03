TMW - Riverola su Rafinha: "Incredibile. Pronto per esplodere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista della Reggiana Marti Riverola ha parlato dell'arrivo in Italia di Rafinha, centrocampista brasiliano dell'Inter, con il quale ha condiviso l'avventura del settore giovanile del Barcellona: "Sia lui che suo fratello Thiago sono due giocatori incredibili. Rafael ha le qualità per esplodere definitivamente con la maglia dell'Inter non appena riuscirà ad entrare all'interno del mondo nerazzurro. Gli auguro di riuscirci. Incrociarci di nuovo in Serie A? Magari. Sarebbe bello. Prima però voglio continuare a coltivare il sogno Serie B con la Reggiana".